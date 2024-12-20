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"Осталось жить до 20 января": Рогов о последнем приказе группировке ВСУ в Курахово

"Осталось жить до 20 января": Рогов о последнем приказе группировке ВСУ в Курахово

Противнику нужно как-то дотянуть до инаугурации Трампа. Что будет потом, из Киева ответа нет.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сделал свой прогноз относительно судьбы остатков группировки ВСУ в Курахово.

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