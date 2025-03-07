Почему в СССР следили, чтобы нацсостав во власти и в органах соответствовал нацсоставу населения в целом. Верхняя Курья

леонид рыбаков

вот как дагестанец в глубинке России работает в полиции если зарплата маленькая --а у него 100 процентов машина -квартира -и если посчитать его доход то он никак не мог это заработать ДИАСПОРЫ ПОДЖИМАЮТ ВСЕ РЕГИОНЫ И НЕ ФАКТ ЧТО ОН ВЫГОРАЖИВАЕТ СВОИХ НО ИНФОРМАЦИЮ ВЫДАЕТ ВСЮ НА ПЕРЕД -И ДИАСПОРА УЖЕ ЗНАЕТ ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ ---И это по всей стране а если еще начальником стал -то все там появится этническая диаспора --и ей покажут и дадут все что бы она осела и поджала все под себя И ОСОБО ОПАСНА АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДИАСПОРА -У НИХ КОРНИ НЕ РОССИЯ И ДЕНЬГИ НЕ УДИВЛЮСЬ ТУРЕЦКИЕ ( турки месхетинцы на Кубани как быстро все забыли в ФСБ ) ЭТИ ЩУПАЛЬЦЫ ПОГУБЯТ СТРАНУ . ..Все наши чиновники не жили на кавказе и азии и не знают того что члены клана это может быть деревня . родственники так повязаны что любое уголовное преступление совершенное с особой жестокостью против россиянина (русского ) у них это не преступление это типа на место русню ставить надо ВСЕ ТЕ КТО ЭТОГО ВО ВЛАСТИ НЕ ЗНАЮТ ЭТО ПОСОБНИКИ РАЗВАЛА РОССИИ ---УНИЧТОЖЕНИЕ СРАВНИМОЕ С ГЕНОЦИДОМ . Послушали бы вы тех кто прошел ВОВ как они относились к азиатам ( не надо только исключения в систему возводить как дружбу народов с финнами. румынами. венграми как пример .) Почему и выселяли с гор в глуб страны а они и там гадили