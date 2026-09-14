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Царьград

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ПСБ запустил сервис для изучения и сравнения доходности инвесторов

ПСБ запустил сервис для изучения и сравнения доходности инвесторов

Промсвязьбанк представил новый сервис "Топ инвесторов" для пользователей приложения "ПСБ Инвестиции", позволяющий анализировать доходность и состав портфелей успешных инвесторов, а также отслеживать их ребалансировку, сообщила пресс-служба банка.

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