ПСБ запустил сервис для изучения и сравнения доходности инвесторов

Промсвязьбанк представил новый сервис "Топ инвесторов" для пользователей приложения "ПСБ Инвестиции", позволяющий анализировать доходность и состав портфелей успешных инвесторов, а также отслеживать их ребалансировку, сообщила пресс-служба банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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