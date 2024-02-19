Детский омбудсмен рассказала о преследовании приёмных семей со стороны Украины

Украинские власти и спецслужбы преследуют российские приёмные семьи, взявшие на воспитание детей, эвакуированных из зоны боевых действий, об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
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