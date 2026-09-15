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Google Doodle marks National Voter Registration Day

Google shared a Doodle on National Voter Registration Day, a civic holiday encouraging voter registration ahead of the 2026 midterm elections.

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