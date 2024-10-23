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Царьград

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В центре Владимира обвалилась стена жилого дома

В центре Владимира обвалилась стена жилого дома

Из-за падения стены на Летне-Перевозинской закрыли движение машин.В историческом центре Владимира с раннего утра закрыто движение.

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