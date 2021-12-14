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Посол России в Сербии: Москва обеспокоена ситуацией на Балканах

Посол России в Сербии: Москва обеспокоена ситуацией на Балканах

Ситуация в регионе Западных Балкан вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил посол России в Сербии Сербии Александр Боцан-Харченко 14 декабря во время онлайн-лекции «Российско-сербское стратегическое партнерство и ситуация на Балканах».

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