Посол России в Сербии: Москва обеспокоена ситуацией на Балканах

Ситуация в регионе Западных Балкан вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил посол России в Сербии Сербии Александр Боцан-Харченко 14 декабря во время онлайн-лекции «Российско-сербское стратегическое партнерство и ситуация на Балканах».