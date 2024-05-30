ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Вся система правосудия бессильна перед одним « заинтересантом?!» это же какие деньги на кону?!Тонны лжи лишают ...
  • ВераВерная
    Почему не слышно? Волна возмущения сразу пошла. И в Сети вал защищающих Попова высказываний. Надо бы, конечно, ещё де...Тонны лжи лишают ...
  • Marat Tuneev
    С какого перепуга народ будет решать!?Для этого есть суд(трибунал) Думаю всё обойдется. 1-ый сам говорил "Мы боевыми ...Тонны лжи лишают ...

«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си

«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ (* организация, запрещённая ООН, как террористическая) Как надоедает порой * расставлять по тексту, но очень скоро (надеюсь) Владимир Владимирович милостиво отзовётся на предложение нашего МИДа и Минюста, сложными процессуальными мероприятиями исключит движение «Талибан*» из списка запрещенных организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
И он управляет движением судна, следует  правильным курсом. Забыли уже лозунг &quot;Партия - наш рулевой!&quot;?
Ответить
17 час.
Наталья Политова
&quot;Великим кормчим&quot; называли Мао Цзедуна.
Ответить
15 час.
Аудрюс
Как-то я не очень-то хорошо отношусь ко всем этим южным народностям в свете последних событий... Однако, на мой взгляд, уж лучше с Талибами, чем с поляками или с британцами или пиндосами...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх