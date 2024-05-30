ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ (* организация, запрещённая ООН, как террористическая) Как надоедает порой * расставлять по тексту, но очень скоро (надеюсь) Владимир Владимирович милостиво отзовётся на предложение нашего МИДа и Минюста, сложными процессуальными мероприятиями исключит движение «Талибан*» из списка запрещенных организаций.
«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си
Комментарии
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Grandad
И он управляет движением судна, следует правильным курсом. Забыли уже лозунг "Партия - наш рулевой!"?
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17 час.
Наталья Политова
"Великим кормчим" называли Мао Цзедуна.
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15 час.
Аудрюс
Как-то я не очень-то хорошо отношусь ко всем этим южным народностям в свете последних событий... Однако, на мой взгляд, уж лучше с Талибами, чем с поляками или с британцами или пиндосами...
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13 час.
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