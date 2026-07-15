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«Вы о чем вообще?» Агент Тюкавина опроверг согласование личного контракта форварда с «Зенитом»

«Вы о чем вообще?» Агент Тюкавина опроверг согласование личного контракта форварда с «Зенитом»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, что его клиент, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, согласовал личный контракт с «Зенитом» перед срывом перехода в петербургский клуб.

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