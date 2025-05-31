Стармер вот-вот официально объявит Россию «непосредственной и серьёзной угрозой» Великобритании

Премьер Кир Стармер намерен объявить Россию «непосредственной и серьёзной угрозой» Великобритании, пишет британское издание The Guardian 130-страничный документ, написанный тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, предупредит о «непосредственной и неотложной» опасности, исходящей от России, и, как ожидается, будет в значительной степени основан на уроках, извлеченных из войны на Украине.