Избранник с американским прошлым и тяжелые утраты: как Надежда Сысоева справляется с испытаниями судьбы

Свое 42-летие актриса Надежда Сысоева встретила в компании нового избранника — 25-летнего блогера Николая, известного под псевдонимом Николай Безопасность, чье криминальное прошлое и двухлетнее пребывание в техасской тюрьме сейчас активно обсуждают в Сети.