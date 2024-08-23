Дмитрий Васильев: «Нам надо хорошо поработать, чтобы президентом МОК был выбран адекватный человек. Если кандидат найдется, то нам необходимо его поддержать»

Зимние соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. «Есть очень важный аспект, от которого в большей степени зависит ситуация с участием наших спортсменов в Олимпийских играх 2026 года – результаты выборов нового главы МОК (Международного олимпийского комитета).