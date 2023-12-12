«Приходили запросы от людей, желающих его утопить»: Седокова призналась, что пожалела Константина Меладзе и не рассказывала о нем правду

Анна Седокова всего два года состояла в группе «ВИА Гра», но все еще ассоциируется с коллективом. Сама певица благодарна Константину Меладзе за то, что он помог ей в карьере, и она после смогла самостоятельно заниматься творчеством.
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