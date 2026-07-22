Операторы дронов "Запада" уничтожили орудия ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерийских орудий подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.
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