Индия хочет стать мировым лидером в производстве электроники

28 марта правительство Индии приняло программу развития внутреннего производства электронных компонентов на сумму около 2,6 миллиардов долларов США, которая призвана сделать Индию лидером в производстве электроники.
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