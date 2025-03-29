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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Индия хочет стать мировым лидером в производстве электроники

28 марта правительство Индии приняло программу развития внутреннего производства электронных компонентов на сумму около 2,6 миллиардов долларов США, которая призвана сделать Индию лидером в производстве электроники.

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