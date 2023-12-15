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Behind The Biggest Nursing Exodus In 40 Years

Behind The Biggest Nursing Exodus In 40 Years

Behind The Biggest Nursing Exodus In 40 Years Authored by Matt McGregor via The Epoch Times (emphasis ours), A 40-year record high of 100,000 nurses left their jobs in 2021, according to a study published in Health Affairs Forefront in April 2022.

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