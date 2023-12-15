Behind The Biggest Nursing Exodus In 40 Years Authored by Matt McGregor via The Epoch Times (emphasis ours), A 40-year record high of 100,000 nurses left their jobs in 2021, according to a study published in Health Affairs Forefront in April 2022.
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