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Крымское информационное агентство

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ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму

ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму

ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму в мае 2024 года. Клиентам доступна вся линейка ипотечных продуктов банка, в том числе на цели ИЖС, покупку земельных участков, машино-мест и коммерческой недвижимости.

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