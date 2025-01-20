ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму

ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму в мае 2024 года. Клиентам доступна вся линейка ипотечных продуктов банка, в том числе на цели ИЖС, покупку земельных участков, машино-мест и коммерческой недвижимости.
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