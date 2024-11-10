Первая ракета австралийского производства получила разрешение на запуск

Ракета Eris / © Gilmour Space Gilmour Space, основанная в 2012 году, разрабатывает трехступенчатую 25-метровую ракету под названием Eris, которая сможет выводить полезную нагрузку общей массой до 215 килограммов на cолнечно-синхронную орбиту.