Первая ракета австралийского производства получила разрешение на запуск

Ракета Eris / © Gilmour Space Gilmour Space, основанная в 2012 году, разрабатывает трехступенчатую 25-метровую ракету под названием Eris, которая сможет выводить полезную нагрузку общей массой до 215 килограммов на cолнечно-синхронную орбиту.
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