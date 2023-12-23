Ройбу: При желании можно реализовать себя в Молдове

Не смотря на все трудности, успешно реализоваться в нашей стране остается возможным. Такое мнение высказал гражданский активист, президент Фонда экологического развития ECODAVA, исполнительный директор YMCA Moldova Дмитрий Ройбу.
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