Магнитные бури в октябре 2023 года: как защититься и сохранить здоровье Елена ГалицкаяНа пороге октября жители нашей планеты готовятся к необычному явлению — магнитным бурям, которые будут активны с 8 по 12 октября.
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