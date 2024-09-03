Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава ВЦИОМ Абрамов заявил об антидемографической политике Запада среди россиян

Гендиректор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов на сессии Восточного экономического форума на ВЭФ в разговоре с RT заявил об антидемографической политике Запада среди россиян.

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