Глава ВЦИОМ Абрамов заявил об антидемографической политике Запада среди россиян

Гендиректор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов на сессии Восточного экономического форума на ВЭФ в разговоре с RT заявил об антидемографической политике Запада среди россиян.
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