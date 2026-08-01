Штормовое предупреждение о плохой погоде продлено на 2 августа

Штормовое предупреждение о плохой погоде в Свердловской области распространилось на 2 августа. Как сообщает региональное управление МЧС, в воскресенье в области продолжатся сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.
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