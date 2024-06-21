Всё больше американцев посмотрело завирусившийся в сети видеоролик и на самом деле считают, что президент Джо Байден на днях пытался сесть на несуществующий стул.
NBC: У Байдена был стул! Проправительственные медиа США пытаются сделать вид, что с Дедом "всё в порядке"
Комментарии
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Natalija Osminina
"От нас бы отцепились." - ЕСЛИ БЫ!!! Если бы не пришло время однополярному миру сгинуть и не родиться многополярному. Да, в обычной ситуации, гражданская война в США привела бы к тому, что американцы бы занялись своими собственными проблемами и отстали от мира. Катастрофично то, что США НЕ ОБЫЧНАЯ СТРАНА, она - держатель ОБЩАКА- РЕЗЕРВНОГО ДОЛЛАРА!!! И ИХ проблемы- это ПРОБЛЕМЫ ВСЕГО МИРА!!! Это все равно, как если бы держатель общака взорвался бы в машине вместе с общаком. Доллар УЖЕ НЕ резервный, поскольку саудиты перестали крышевать его нефтью (нет ни золотого доллара, ни нефте-доллара - это просто пустая бумажка, но ПОКА по инерции, а главное, из жуткого страха, что будет с миром, все продолжают делать вид, что ничего страшного не произошло. И вполне возможно, притворяться элиты Земли могли бы достаточно долго, если бы та самая Гражданская война США не стала бы МИРОВОЙ. Это и есть ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ. Война Глобального Юга против Северян, повтор на новом этапе времени Гражданской войны в США 1861 -1865 гг. между северянами и южанами (конфедератами). Та самая Гражданская война будет уже на ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ (в самих США она будет проходить несколько иначе, чем война 1860-х г.), потому что раскололось не только население США, и не только их штаты -РАСКОЛОЛСЯ ВЕСЬ МИР!!! Началось восстание рабов против метрополии- "гегемона". У США и его прихвостней, Коллективного Запада, появился второй полюс: вместо поверженного СССР- ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ, страны БРИКС под лидерством России. И они, понимая, что сколько ни нюхай г..но, делая вид, что оно пахнет розами, обман все равно выйдет наружу и все увидят, что король голый, активно продвигают свою валюту и новую Финансовую систему. Новые деньги, подкрепленные ресурсами - против старых недоденег, умерших денег, пустых денег. Скажем так- ныняшняя ситуация плоха тем, что нарождающийся младенец объявил войну находящемуся в предсмертной агонии дляхлому старцу.
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1 час.
Natalija Osminina
И никакие войны США не помогут! В данном случае, впервые в истории человечества, они не увеличивают силу США, а только ослабляют её, делая доллар еще более пустым. Ведь, для ведения войн США вынуждены печатать деньги, а ОНИ НИЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ. США сейчас не захватывают войной РЕСУРСЫ и РЫНКИ (а это должно быть непременно два-в одном), а только ТЕРЯЮТ их (потому что от них сбегают их рабы, имеющие ресурсы), вхолостую прокручивая колесо Бреттон-Вудской системы. Возникает проблема обслуживания госдолга, который сейчас равен почти 35 триллионам. Если не выплачивать проценты- США будут вынуждены объявить о банкротстве и отказаться от своих долгов.. И случится то, чего боятся все элиты, возглавляющие мир. Начнется мировой хаос. Пример мы уже видели. Когда рухнул СССР. Прервались все логистические цепочки между республиками, советский рубль обанкротился, началась инфляция, бартер, новые деньги, и "павловские" реформы. И это только В ОДНОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ!!! Из которой можно было уехать в любую другую. А сейчас это ждет ВЕСЬ МИР!! И на Луну от земных проблем не улетишь. Банкротство, голод, безработица, инфляция, бартер. Потому что с уже нерезервным долларом исчезнет ЭТАЛОН, СТАНДАРТ, мера отсчета любой стоимости, которая раньше вырабатывалась постепенно - ВЕКАМИ.
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55 мин.
Юрий анин
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20 мин.
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