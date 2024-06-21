NBC: У Байдена был стул! Проправительственные медиа США пытаются сделать вид, что с Дедом "всё в порядке"

Natalija Osminina

"От нас бы отцепились." - ЕСЛИ БЫ!!! Если бы не пришло время однополярному миру сгинуть и не родиться многополярному. Да, в обычной ситуации, гражданская война в США привела бы к тому, что американцы бы занялись своими собственными проблемами и отстали от мира. Катастрофично то, что США НЕ ОБЫЧНАЯ СТРАНА, она - держатель ОБЩАКА- РЕЗЕРВНОГО ДОЛЛАРА!!! И ИХ проблемы- это ПРОБЛЕМЫ ВСЕГО МИРА!!! Это все равно, как если бы держатель общака взорвался бы в машине вместе с общаком. Доллар УЖЕ НЕ резервный, поскольку саудиты перестали крышевать его нефтью (нет ни золотого доллара, ни нефте-доллара - это просто пустая бумажка, но ПОКА по инерции, а главное, из жуткого страха, что будет с миром, все продолжают делать вид, что ничего страшного не произошло. И вполне возможно, притворяться элиты Земли могли бы достаточно долго, если бы та самая Гражданская война США не стала бы МИРОВОЙ. Это и есть ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ. Война Глобального Юга против Северян, повтор на новом этапе времени Гражданской войны в США 1861 -1865 гг. между северянами и южанами (конфедератами). Та самая Гражданская война будет уже на ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ (в самих США она будет проходить несколько иначе, чем война 1860-х г.), потому что раскололось не только население США, и не только их штаты -РАСКОЛОЛСЯ ВЕСЬ МИР!!! Началось восстание рабов против метрополии- "гегемона". У США и его прихвостней, Коллективного Запада, появился второй полюс: вместо поверженного СССР- ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ, страны БРИКС под лидерством России. И они, понимая, что сколько ни нюхай г..но, делая вид, что оно пахнет розами, обман все равно выйдет наружу и все увидят, что король голый, активно продвигают свою валюту и новую Финансовую систему. Новые деньги, подкрепленные ресурсами - против старых недоденег, умерших денег, пустых денег. Скажем так- ныняшняя ситуация плоха тем, что нарождающийся младенец объявил войну находящемуся в предсмертной агонии дляхлому старцу.