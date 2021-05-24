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Байден во вторник встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда

Байден во вторник встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда

Вашингтон, 24 мая. Президент США Джозеф Байден 25 мая встретится с семьей убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

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Александр 24
"...встретиться ..." В источнике написано правильно ( что сделаеТ?) " встретится". Автор,Вы зачем исправили это слово? Вот,если бы Вы написали,что "Байден ДОЛЖЕН ( что сделаТЬ?) встретиТЬСЯ...",тогда было бы правильно.

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