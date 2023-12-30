35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

МГ

Малик Гумеров

Такие изобретения и изобретатели , за историю Земли , проявляются каждые 1000 лет ! Достижения предыдущей нашей цивилизации , наша - сегодняшняя наука и произвдство еще не способны повторить , не доросли до уровня их знаний и технологий ! НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ с ЕГО "ОТКРЫТИЯМИ" ЕЩЕ СОСУНОК НЕРАЗУМНЫЙ в СРАВНЕНИИ С ТЕХНОЛОГИЯМИ И ЗНАНИЯМИ ПРЕДЫДУЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ! Происходят какие то катаклизмы и человечество ничинает новое развитие , с нового каменного века ! Таких катаклизмов на Земле , похоже , происходило 6 раз ! Наша - 6-я цивилизация на Земле ! ПРЕДСТАВЬТЕ : ВО ВСЕМ МИРЕ ОТКЛЮЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО(не стало) ! Через какое время человечество скатится к первобытному состоянию ??? Наверное лет 5 - 10 максимум ? ..... И снова .... появятся свои изобретения , изобретатели ..... через лет 300 - 500 !