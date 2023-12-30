Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Такие изобретения и изобретатели  , за историю Земли , проявляются каждые 1000 лет !                                 ...35 ранних версий ...
  • А Кудасов
    А отрывки туалетной бумаги, такой же вред?Если бросить влаж...
  • Николай Болтачев
    Кто чем людей дуритПочему нужно клас...

35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

Задумывались ли вы о том, какое приспособление существовало для стрижки газона сто лет назад? А как выглядел первый тостер? Знаете ли вы, как ваши прабабушки и прадедушки готовили по утрам свежий кофе? За десятилетия инноваций устройства, которыми пользовались прошлые поколения, претерпели многочисленные изменения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Такие изобретения и изобретатели  , за историю Земли , проявляются каждые 1000 лет !                                                              Достижения предыдущей нашей цивилизации  , наша - сегодняшняя наука и произвдство  еще не способны   повторить , не доросли до уровня их знаний и технологий !                                             НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ  с ЕГО &quot;ОТКРЫТИЯМИ&quot;  ЕЩЕ СОСУНОК НЕРАЗУМНЫЙ  в СРАВНЕНИИ С ТЕХНОЛОГИЯМИ И ЗНАНИЯМИ ПРЕДЫДУЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ !                                       Происходят какие то катаклизмы  и человечество ничинает новое развитие , с нового каменного века !       Таких катаклизмов  на Земле  , похоже , происходило 6 раз !       Наша  - 6-я цивилизация на Земле !                                                                               ПРЕДСТАВЬТЕ :   ВО ВСЕМ МИРЕ ОТКЛЮЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО(не стало) !        Через какое время человечество скатится к первобытному состоянию ???    Наверное лет 5 - 10 максимум ?     .....  И снова ....  появятся свои изобретения  , изобретатели .....  через лет 300 - 500 !
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх