Задумывались ли вы о том, какое приспособление существовало для стрижки газона сто лет назад? А как выглядел первый тостер? Знаете ли вы, как ваши прабабушки и прадедушки готовили по утрам свежий кофе? За десятилетия инноваций устройства, которыми пользовались прошлые поколения, претерпели многочисленные изменения.
35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Такие изобретения и изобретатели , за историю Земли , проявляются каждые 1000 лет ! Достижения предыдущей нашей цивилизации , наша - сегодняшняя наука и произвдство еще не способны повторить , не доросли до уровня их знаний и технологий ! НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ с ЕГО "ОТКРЫТИЯМИ" ЕЩЕ СОСУНОК НЕРАЗУМНЫЙ в СРАВНЕНИИ С ТЕХНОЛОГИЯМИ И ЗНАНИЯМИ ПРЕДЫДУЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ! Происходят какие то катаклизмы и человечество ничинает новое развитие , с нового каменного века ! Таких катаклизмов на Земле , похоже , происходило 6 раз ! Наша - 6-я цивилизация на Земле ! ПРЕДСТАВЬТЕ : ВО ВСЕМ МИРЕ ОТКЛЮЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО(не стало) ! Через какое время человечество скатится к первобытному состоянию ??? Наверное лет 5 - 10 максимум ? ..... И снова .... появятся свои изобретения , изобретатели ..... через лет 300 - 500 !
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