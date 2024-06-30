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Регион 29

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Александр Цыбульский поздравил жителей столицы Поморья с Днём города

Уважаемые архангелогородцы! От всей души поздравляю вас с днём рождения Архангельска!Уважаемые архангелогородцы! От всей души поздравляю вас с днём рождения Архангельска!440 лет назад по указу русского царя Ивана IV на высоком берегу величественной Северной Двины начали возводить ставший впоследствии не менее величественным город.

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