Александр Цыбульский поздравил жителей столицы Поморья с Днём города

Уважаемые архангелогородцы! От всей души поздравляю вас с днём рождения Архангельска!Уважаемые архангелогородцы! От всей души поздравляю вас с днём рождения Архангельска!440 лет назад по указу русского царя Ивана IV на высоком берегу величественной Северной Двины начали возводить ставший впоследствии не менее величественным город.