Келлог сообщил, что план Трампа по Украине не будет озвучен на Мюнхенском форуме

ВАШИНГТОН, 6 февраля, ФедералПресс. Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что план, подготовленный американским лидером для разрешения конфликта на Украине, не будет представлен на Мюнхенской конференции по безопасности.