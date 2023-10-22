В ЕАЭС внесены изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств

Совет Евразийского экономического союза актуализировал Правила регистрации и экспертизы лекарств в ЕАЭС с учетом опыта их правоприменения по процедуре приведения регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями Союза и регистрации лекарственных препаратов.