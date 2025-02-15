Макрон пообещал поддержать Киев на мирных переговорах

REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, пообещал оказать Незалежной помощь на мирных переговорах.