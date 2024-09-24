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Индийский программист втайне от жены пять лет ежегодно женился на новых женщинах

Индийский программист втайне от жены пять лет ежегодно женился на новых женщинах

Когда супруга узнала о проделках многоженца, он попытался удрать за границу.Программист из Индии Рустам Сингх Шехкар оказался серийным многоженцем.

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