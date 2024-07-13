В России до конца лета ожидаются новые периоды жары

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в стране еще будет много жарких дней, особенно в континентальных районах, где пик температур придется на последние дни июля и первые дни августа.
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