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В России до конца лета ожидаются новые периоды жары

В России до конца лета ожидаются новые периоды жары

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в стране еще будет много жарких дней, особенно в континентальных районах, где пик температур придется на последние дни июля и первые дни августа.

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