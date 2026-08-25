Три миллиона чужих вместо своих: цена «дешёвой» рабочей силы для российских регионов

Геннадий Бережнов Не слышал что бы Путин на эту тему что то сказал-видимо считает что всё это нормально и по плану.

Александр Т Судя по всему чиновники надеются успеть свалить из России когда народ подымется. Можечком не соображая что они первые на очереди.