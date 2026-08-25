В российских реалиях отношение к миграционной политике давно перестало быть абстрактной дискуссией — оно стало одной из самых острых социальных тем, напрямую затрагивающей интересы миллионов российских граждан.
Три миллиона чужих вместо своих: цена «дешёвой» рабочей силы для российских регионов
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Не слышал что бы Путин на эту тему что то сказал-видимо считает что всё это нормально и по плану.
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1 м.
Александр Т
Судя по всему чиновники надеются успеть свалить из России когда народ подымется. Можечком не соображая что они первые на очереди.
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1 м.
А
Александр
С 1917 года уничтожается русский уклад жизни. Атеистами, «мастерами культуры», политиканами. Теперь явочным порядком ведется «аульная революция» в городах. Такое впечатление, что государством правят какие-то безродные временщики с кругозором крысы: урвал и сбежал.
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1 м.
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