Песков указал на вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт на Украине

Западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине. После корректировок ядерной доктрины России соответствующие специалисты будут определять, каким может ответ, например, в случае массового налета БПЛА, заявил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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