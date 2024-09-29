Песков указал на вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт на Украине

Западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине. После корректировок ядерной доктрины России соответствующие специалисты будут определять, каким может ответ, например, в случае массового налета БПЛА, заявил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.