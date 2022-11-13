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Воздушная тревога объявлялась в воскресенье во всех областях Украины

Воздушная тревога утром в воскресенье, 13 ноября, объявлена во всех областях Украины. Официальный ресурс по оповещению населения сообщил, что воздушная тревога минувшей ночью объявлялась в Киеве и некоторых областях Украины, но затем была отменена.

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