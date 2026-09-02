Мама Данилова желает сыну перейти из ЦСКА в «Реал»: «В Европе футбол совсем не как в России»

Наталья, мама центрального защитника ЦСКА Кирилла Данилова, в беседе с автором Sport24 Александром Муйжнеком выразила надежду, что 19-летний россиянин однажды продолжит карьеру в мадридском «Реале».
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