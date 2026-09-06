«Нигде не спрячетесь»: террорист «Мадьяр» пугает шведов новым «11сентября» для Европы

Европейцы дождутся своего современного «11 сентября», и только после этого всерьёз начнут относиться к новой реальности, в которой дроны – это чума третьего тысячелетия.
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