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«Нигде не спрячетесь»: террорист «Мадьяр» пугает шведов новым «11сентября» для Европы

«Нигде не спрячетесь»: террорист «Мадьяр» пугает шведов новым «11сентября» для Европы

Европейцы дождутся своего современного «11 сентября», и только после этого всерьёз начнут относиться к новой реальности, в которой дроны – это чума третьего тысячелетия.

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