Действительно ли девушки через феромоны распознают мужчин, которые воздерживаются от любой формы проявления сексуальной активности (практикуют целибат)?

Нет, это неправда! Однако дело тут не в том, что у мужчин, практикующих целибат, никак не меняется феромонный фон, а в том, что, во-первых, у человека нет чувствительности к феромонам, во-вторых, у млекопитающих нет феромонов вообще (и феромонного «фона» в частности)! Начнём со второго тезиса: у млекопитающих в принципе нет феромонов.
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