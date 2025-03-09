Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 194 подписчика

Свежие комментарии

  • Акимова Татьяна
    Гросси-американский шпион, которому доверять нельзя!!!Глава МАГАТЭ приз...
  • Акимова Татьяна
    На кой черт нужен этот шпион Гросси?Глава МАГАТЭ выра...
  • Акимова Татьяна
    В Питере тоже надо делать.И у больниц тоже, а то везде парковки платные при Беглове.В Москве хотят ув...

Действительно ли девушки через феромоны распознают мужчин, которые воздерживаются от любой формы проявления сексуальной активности (практикуют целибат)?

Нет, это неправда! Однако дело тут не в том, что у мужчин, практикующих целибат, никак не меняется феромонный фон, а в том, что, во-первых, у человека нет чувствительности к феромонам, во-вторых, у млекопитающих нет феромонов вообще (и феромонного «фона» в частности)! Начнём со второго тезиса: у млекопитающих в принципе нет феромонов.

Вернуться к статье
наверх