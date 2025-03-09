Действительно ли девушки через феромоны распознают мужчин, которые воздерживаются от любой формы проявления сексуальной активности (практикуют целибат)?

Нет, это неправда! Однако дело тут не в том, что у мужчин, практикующих целибат, никак не меняется феромонный фон, а в том, что, во-первых, у человека нет чувствительности к феромонам, во-вторых, у млекопитающих нет феромонов вообще (и феромонного «фона» в частности)! Начнём со второго тезиса: у млекопитающих в принципе нет феромонов.