Для человеческой психологии ищут генетическую основу

Количество «психологических» участков в геноме человека растёт, но их влияние падает. Было бы странно, если бы геном не влиял на наши психологические признаки.
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