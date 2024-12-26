Сергей Собянин рассказал, какие объекты благоустроили на северо-западе Москвы

Масштабные работы были проведены на левом берегу Сходненского канала Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте подвел итоги благоустройства северо-западного округа столицы в 2024 году, отметив завершение работ на семи ключевых объектах.
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