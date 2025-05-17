Путин утвердил создание креативного кластера с центром в Мурманске

Президент России Владимир Путин утвердил создание креативного кластера и конгресс-центра в Мурманске в рамках плана долгосрочного социально-экономического развития Арктической зоны России, 17 мая сообщает сайт Кремля.
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