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Почти половина избирателей на Ямале проголосовали в первый день выборов

Почти половина избирателей на Ямале проголосовали в первый день выборов

На Ямале в первый день голосования свой выбор решили сделать 43,96% избирателей. По явке на 18 сентября лидирует Тазовский район, сообщили в окружном Избиркоме.

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