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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +29°, облачно• Севастополь: +20°, облачно• Ялта: +21°, облачно• Алушта: +22°, облачно• Евпатория: +24°, пасмурно• Саки: +27°, облачно• Бахчисарай: +28°, облачно• Джанкой: +28°, облачно• Судак: +21°, облачно• Феодосия: +20°,.

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