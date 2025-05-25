Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +29°, облачно• Севастополь: +20°, облачно• Ялта: +21°, облачно• Алушта: +22°, облачно• Евпатория: +24°, пасмурно• Саки: +27°, облачно• Бахчисарай: +28°, облачно• Джанкой: +28°, облачно• Судак: +21°, облачно• Феодосия: +20°,.
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