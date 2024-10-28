Премьер-министр Грузии назвал ЕС главным приоритетом для страны

Интеграция Грузии в Европейский союз (ЕС) останется главным приоритетом для руководства. Об этом после выборов сообщил премьер-министр страны и глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, пишет «У нас очень важные внешнеполитические приоритеты и главный приоритет, разумеется, это евроинтеграция», — заявил глава грузинского кабмина.