Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 404 подписчика

Врач рассказал, какие продукты следует избегать при болезнях сердца

Врач рассказал, какие продукты следует избегать при болезнях сердца

Важно снизить потребление жирного мяса.Пациенты с артериальной гипертензией должны избегать употребления продуктов с высоким содержанием поваренной соли, включая домашние консервы, рекомендует кардиолог Михаил Гинзбург.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх