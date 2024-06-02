"Да она просто играла так": медведица едва не растерзала пожилого дрессировщика в калужском цирке

Медведица в калужском цирке напала на известного дрессировщика и едва его не растерзала.Вчера днём, в цирке "Счастье", расположенном на улице Красных Зорь в городе Обнинске, Калужской области, цирковое представление пошло не по плану и едва не окончилось трагедией: медведица напала на дрессировщика во время выступления.