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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Портативная консоль OneXFly F1 Pro “тянет” Black Myth: Wukong при всего 15 Вт в 58 кадрах с ра...

Портативная консоль OneXFly F1 Pro “тянет” Black Myth: Wukong при всего 15 Вт в 58 кадрах с ра...

Портативная консоль OneXFly F1 Pro “тянет” Black Myth: Wukong при всего 15 Вт в 58 кадрах с разрешением 1080pВ сеть опубликовали первые демонстрации работы грядущей портативной консоли OneXFly F1 Pro с процессором AMD Ryzen AI HX 370.

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