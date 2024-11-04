Портативная консоль OneXFly F1 Pro “тянет” Black Myth: Wukong при всего 15 Вт в 58 кадрах с ра...

Портативная консоль OneXFly F1 Pro “тянет” Black Myth: Wukong при всего 15 Вт в 58 кадрах с разрешением 1080pВ сеть опубликовали первые демонстрации работы грядущей портативной консоли OneXFly F1 Pro с процессором AMD Ryzen AI HX 370.
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