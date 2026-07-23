В Госдуму внесён законопроект об отмене повышения пенсионного возраста

Фракцией «Справедливая Россия — За правду» внесён в Госдуму законопроект об отмене повышения пенсионного возраста.
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