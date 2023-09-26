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Закон, порядок, государство

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В аэропорту Внуково транспортные полицейские сняли с рейса пассажирку, подозреваемую в краже часов

В аэропорту Внуково транспортные полицейские сняли с рейса пассажирку, подозреваемую в краже часов

Подозреваемая снята с борта при попытке вылететь в Екатеринбург с похищенным имуществом. К сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково обратилась гражданка и сообщила, что в зоне досмотра багажа случайно оставила в контейнере возле ленты интроскопа часы стоимостью 321 тысяча рублей.

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