В аэропорту Внуково транспортные полицейские сняли с рейса пассажирку, подозреваемую в краже часов

Подозреваемая снята с борта при попытке вылететь в Екатеринбург с похищенным имуществом. К сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково обратилась гражданка и сообщила, что в зоне досмотра багажа случайно оставила в контейнере возле ленты интроскопа часы стоимостью 321 тысяча рублей.