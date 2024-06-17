А на море белый песок: лебединая песня Жанны Фриске

В этом году Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет, но в 2015 году она ушла из жизни. Она обрела популярность благодаря группе «Блестящие», хотя изначально должна была заниматься всего лишь постановкой танцев вокалисток.
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