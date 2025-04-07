Опасные шершни атаковали Новосибирск в начале апреля-2025

После аномально тёплых выходных жители региона заметили пробудившихся ос, шмелей и шершней. Многие опасаются их укусов, но, как объяснил биолог Алексей Яновский, эти насекомые не кусаются, а жалят — и только в целях самозащиты.
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